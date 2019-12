Manifestazione Pubblica della Campagna Si Resti Arrinesci a Mazara

Sull’onda della grande partecipazione all’assemblea cittadina per la presentazione della Campagna Regionale “Si Resti Arrinesci”, il 27 dicembre alle ore 19:00 sotto l’Arco Normanno a Mazara del Vallo e in molte altre piazze siciliane si terrà una manifestazione simbolica dal titolo “Addumamu i luci pi farinni abbiriri”, allo scopo di tenere alta l’attenzione sul tema dell’emigrazione forzata dalla Sicilia.

Tutta la cittadinanza sensibile alla grande questione dello spopolamento del territorio siciliano è invitata ad intervenire, portando con se una fonte di luce per rappresentare i tanti ragazzi e lavoratori che ogni anno abbandonano la terra mazarese.









