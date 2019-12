Il maxi buco siciliano. Il “regalo” sotto l’albero: pagheranno le future generazioni

La Sicilia ha ricevuto il suo regalo sotto l’albero: disavanzo da ripianare in dieci anni, emanato un decreto ad hoc dal Consiglio dei Ministri. Il governatore Nello Musumeci ha potuto passare il Natale con una fetta di panettone in più, del resto il coro lo conosciamo: i debiti si trascinano da anni, la responsabilità è dei governi precedenti.

In parte è vero, certo è che questo governo non ha progettato quasi nulla, manda avanti l’ordinario e non ci sono quelle famose riforme urlate sempre in occasione della campagna elettorale.

La Sicilia, Regione sprecona, ha raschiato il fondo e ha portato in dote ai contribuenti altro danaro da pagare, era meglio il carbone. Il disavanzo totale ammonta a 7,3 miliardi di euro, oltre 6 miliardi sono stati spalmati nei prossimi tre anni, un miliardo è spalmato nel prossimo decennio.

A questo serve lo Statuto speciale, a …









