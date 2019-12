Il Centro Polifunzionale Improntherapy inaugura il 28 dicembre la sua nuova sede.

Il suo nome è Centro Polifunzionale Improntherapy, la passione è quella di un gruppo di giovani professionisti vogliosi di offrire una innovativa proposta di Servizi alla persona in tutto il ciclo di vita. Sabato 28 Dicembre l’inaugurazione della nuova sede, in via Colocasio 76. Alla cerimonia del taglio del nastro sono invitate le Autorità cittadine e l’intera Comunità. “Siamo un’associazione che già da tempo opera sul territorio, ma non abbiamo mai avuto una sede. Quest’anno abbiamo deciso che era arrivato il momento giusto – spiega Daniela Alloro, psicoterapeuta del Centro – e oggi siamo pronti ad aprire le porte di casa Improntherapy ai vecchi amici e ai nuovi soci. Contiamo che possa diventare una fucina di idee e un punto di riferimento per la città”. Un’equipe multidisciplinare (psicologia, psicoterapia, IAA, scienze motorie) insieme ai volontari del Centro è al lavoro per accogliere …









