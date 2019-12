I fatti del 2019: tutti gli avvistamenti del boss Matteo Messina Denaro

Tra i fatti di cronaca del 2019 non possiamo non ricordare i tanti avvistamenti del boss castelvetranese Matteo Messina Denaro. Secondo un collaboratore di giustizia, sarebbe stato nascosto in una cantina del Veneto, mentre qualche settimana fa c’è stato addirittura un blitz all’ospedale di Messina, dove, secondo una segnalazione da parte di alcuni infermieri, un paziente ricoverato al Centro neurolesi di Messina poteva essere proprio il superlatitante che è ricercato dal giugno del 1993.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Messina, hanno fatto irruzione e controllato l’identità di un malato originario di Castelvetrano, come il capomafia ricercato, hanno prelevato un campione di Dna dell’uomo, lo hanno comparato con le tracce biologiche del latitante di cui sono in possesso gli investigatori. Si trattava però di un falso allarme: quello ricoverato era un uomo colpito da ictus un mese fa che …









