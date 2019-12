“E u pani a chirenza!”: all’Impero Maurizio Favilla in scena per i 50 anni di carriera

La carriera artistica di Maurizio Favilla, cabarettista, showman, autore e attore teatrale taglia il traguardo dei primi 50 anni.

Il debutto risale al novembre del 1969 con “Le avventure di Giufà”. In quel lavoro interpretò il ruolo di “Fiffirino”. Da allora la sua attività artistica non si è mai fermata. Nel 1974, nel corso degli studi all’Istituto Tecnico Agrario, mise in scena la commedia “San Giovanni Decullatu”. Versatile, Maurizio Favilla ha interpretato anche ruoli drammatici. Particolarmente apprezzate sono state le sue interpretazioni in “Caligola” e “Uno sguardo dal ponte”. Nel lontano 1976 istituì dapprima il gruppo cabarettistico “Lilly”, derivazione di “Lilybaeum”, e successivamente la compagnia teatrale con lo stesso nome.

Diversi i lavori proposti con la compagnia “Lilly”: “Quel simpatico zio parroco”, “Cosi di foddri”, “Quaranta ma …









