Continuano anche oggi le manifestazioni e gli eventi di EricèNatale

Continuano gli eventi di Ericé Natale. Oggi, venerdì 27 dicembre, alle 19.00 al Teatro Gebel Hamed, Il Numero Perfetto – I Magnifici 3 in concerto con il chitarrista Francesco Buzzurro, l’armonicista Giuseppe Milici e il clarinettista Nicola Giammarinaro. Tre figure eclettiche ed indipendenti, ma accomunate da un unico amore: quello per il jazz, in particolare quello legato alla loro madrepatria, la Sicilia.

Francesco Buzzurro definito da Ennio Morricone “il più grande chitarrista al mondo poiché rende fruibile a tutti la musica colta”, è apprezzato all’estero per il suo approccio “orchestrale” alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare.

Giuseppe Milici ha il merito di aver ridato vita a uno strumento a lungo ignorato e denigrato. Coltiva però un rapporto privilegiato con il cinema, componendo ed eseguendo colonne sonore, come quelle …









Leggi la notizia completa