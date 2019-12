Come era stato preannunciato giorni fa dalla stessa AnciSicilia, si sta svolgendo a Palermo l’Assemblea straordinaria dei sindaci siciliani al fine di trovare proposte adeguate per far fronte alle tante emergenze e ai tagli regionali che limitano pesantemente gli Enti Locali.

Nella sede dei “Cantieri culturali Zisa”, Marsala è presente con il sindaco Alberto Di Girolamo che ha dichiarato: “La crisi economico-finanziaria frena l’attività dei Comuni, a scapito dello sviluppo dei territori amministrati. Per questo, l’Anci Sicilia ha chiesto un immediato confronto con Stato e Regione per ricercare soluzioni utili a limitare i tagli e a dare un futuro migliore alla nostra terra”.

L'articolo Assemblea dei sindaci siciliani, Di Girolamo: "La crisi ci frena, urge confronto Stato-Regione" proviene da Itaca Notizie.









