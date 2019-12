Anche a Marsala “Si resti arrinesci”, la Piazza è dei giovani che vogliono riprendersi la Sicilia

Si è svolto questo pomeriggio in Piazza della Repubblica una manifestazione contro la fuga dei giovani dal profondo Sud: “Si resti arrinesci”. Un gruppo di attivisti del mondo dell’associazionismo, in prima linea i ragazzi dell’Arci Scirocco, si sono ritrovati a Marsala così come nelle altre città dell’isola: cartelloni, manifesti, proclami per lottare contro l’emigrazione spesso forzata.

Ma per fare ciò è necessario scendere in piazza e chiedere ai nostri governanti di investire nel sud d’Italia, di creare quelle condizioni di lavoro, di turismo, di infrastrutture che possano consentire la Sicilia e il Mezzogiorno in generale di crescere.

Da qui nasce l’idea di usare come slogan “Si resti arrinesci”, parafrasando il più noto detto siculo “Si nesci, arrinesci”. Nei giorni scorsi il movimento aveva tenuto un incontro pubblico nella …









