A 42 anni va in pensione Eleonora Abbagnato, la ballerina siciliana più famosa

A 42 anni va in pensione Eleonora Abbagnato, la ballerina siciliana che ha conquistato Parigi e la Francia. Ecco cosa racconta, in un frammento di intervista che riportiamo dal Corriere della Sera.

Per lei si chiude un ciclo: andrà in pensione a 42 anni, limite della carriera a Parigi sia per le donne che per gli uomini.«Sì, è l’età giusta per salutare il pubblico parigino, anche se molti di noi sono così in forma che potrebbero andare avanti fino a 45 anni. In questi giorni, i ballerini dell’Opéra stanno scioperando contro la riforma nazionale delle pensioni: come potrebbero continuare a danzare fino a 65 anni?».

Tra i momenti indimenticabili che la legano a Parigi quale le sta più a cuore?«Ricordo l’emozione che ho provato quando Pina Bausch mi scelse per la sua Sagra della Primavera. Avevo 18 …









