500 bambini nati nel 2019. L’ospedale di Mazara mantiene il punto nascita

“Abbiamo sperato nella tutela della nostra sanità ed abbiamo avuto nel direttore generale dell’Asp Damiani un interlocutore attento e responsabile ed oggi grazie ai nostri medici e personale sanitario salutiamo con gioia il traguardo delle 500 nascite nel nostro Ospedale. Rispettiamo i criteri previsti dal decreto Balduzzi e manteniamo il punto nascita insieme alle altre eccellenze della nostra sanità”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano dopo avere appreso che all’ospedale Abele Aiello è nato il 500esimo bambino del 2019.

“Ora – dice Gancitano – attendiamo fiduciosi il potenziamento di pediatria attualmente garantita anche grazie al supporto di pediatri in pensione come il dr. Moceri e il dr. Adamo che operano per puro spirito di servizio in attesa del potenziamento. Siamo certi che la sanità mazarese avrà anche nella neonatologia e pediatria un grande futuro”.









