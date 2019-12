Una suggestiva escursione a Monte Palmeto

l gruppo escursionismo del WWF Sicilia Nord Occidentale organizza l’ultimo trekking dell’anno in uno dei luoghi più belli dei monti del palermitano percorrendo l’antichissimo sentiero di Monte Palmeto del complesso montuoso dei monti di Pizzo Montanello, Montagnalonga e Pecoraro che insieme appunto al Palmeto fanno parte di un SIC/ZPS, zone protette di Natura2000, il progetto europeo di protezione e difesa ambientale di luoghi di vitale importanza per le specie faunistiche protette in migrazione (specialmente in questo periodo e in primavera). Alcuni studiosi e archeologi ritengono che queste alture furono anche base cartaginese ai tempi di Amilcare “Barca” durante le guerre puniche, per contrastare l’imminente dominio romano dell’isola.

L’escursione non presenta particolari difficoltà a parte la lunghezza di circa 12 km su sentieri forestali e naturali.

Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:15 all'appuntamento presso il parcheggio di Piazzale Giotto









