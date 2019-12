Trapani, anche a Natale è polemica tra l’animalista Enrico Rizzi e il Sindaco Tranchida

La polemica tra Enrico Rizzi e il sindaco di Trapani non si placano nemmeno il giorno di Natale con l’animalista che torna a chiedere le dimissioni di Giacomo Tranchida.

Ancora una volta, infatti, il Comune si è fatto trovare impreparato in materia di assistenza e ricovero per un pit-bull rinvenuto ferito. Per trovare una sistemazione il cane dopo essere stato medicato in un ambulatorio veterinario sono trascorse otto ore che hanno tenuti impegnati vigili urbani e personale della Protezione civile. Sindaco e assessore erano irreperibili.

Alla fine dopo una lunga e affannosa corsa il miracolo di Natale. Il pitbull é stato ospitato nella struttura di via Tunisi in attesa che venga trasferito a Caltanissetta.









