Termina in parità fra Trapani e Perugia al “Provinciale”

Termina in pareggio, alla prima dell’era Castori al “Provinciale”, fra il Trapani di mister Castori e il Perugia di Massimo Oddo. Granata che giocano una grande partita, di spirito di sacrificio, di corsa, di ritmo, vanno in vantaggio per ben due volte, ma alla fine sono gli episodi a decidere il match, con un rigore molto dubbio non dato al Trapani per fallo su Colpani, quando ancora i granata erano in vantaggio per 1-0, ma soprattuto con il rigore che ha fissato poi il punteggio sul 2-2, per fallo di mano di Fornasier.

La cronaca

Il primo squillo del match è degli ospiti al 5′ con il mancino dalla distanza di Di Chiara, pallone che termina a lato. Al 10′ ci prova direttamente su punizione Buonaiuto, ottima la risposta di Carnesecchi che si rifugia in corner. Al minuto numero 18′ conclusione dal limite ancora di Buonaiuto, …









