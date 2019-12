“Si resti arrinesci”, flashmob contro l’emigrazione giovanile in numerose piazze siciliane

Continua in Sicilia la mobilitazione intorno alla campagna “Si resti arrinesci”, che da mesi sta cercando di sensibilizzare le istituzioni e le comunità sul tema dell’emigrazione giovanile. Proprio per venerdì 27 dicembre sono state organizzate una serie di iniziative che si terranno in contemporanea in diversi centri siciliani con un unico slogan “Addumamu i luci pi farinni abbiriri!”. Hanno aderito all’evento Marsala, Mazara, Salemi, Palermo, Bagheria, Petralia Soprana, Sciacca, Agrigento, San Biagio Platani, Gela, Messina, Catania.

Per l’occasione, in ognuna delle piazze delle citate località si terrà un flashmob per accendere ulteriormente l’attenzione di tutta la società sicilana sul fenomeno dell’emigrazione forzata dalla Sicilia, peraltro in un periodo – quello delle festività natalizie – caratterizzato dalla presenza di tanti fuorisede che vivono sulla propria pelle questa situazione e che, dunque, avranno …









