Serie B, il Trapani ospita il Perugia per ritrovare la vittoria che manca da tre giornate

Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, 14 punti in 17 partite, peggior difesa del campionato e penultimo posto in classifica: bastano questi pochi dati per riassumere l’inizio di stagione del Trapani, che se vuole raggiungere la salvezza deve decisamente invertire la rotta. Prossimo ostacolo il Perugia di Oddo, terzo in classifica in coabitazione con il Frosinone e uno dei protagonisti assoluti di questo girone d’andata. Le due compagini si affronteranno al Provinciale giovedì 26 dicembre alle ore 15 per la 18esima giornata di Serie B.

Castori nella conferenza pre-match ha incitato i suoi a tenere alta la concentrazione e ha invocato il supporto del pubblico del Provinciale per dare un’ulteriore spinta ai ragazzi in campo e trascinarli verso la vittoria. Oddo, dall’altra parte, ha invitato tutti a non sottovalutare il Trapani e a stare attenti all’esperienza di mister Castori, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina granata, dopo il …









