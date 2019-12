Saldi invernali 2020, iniziano prima in Sicilia

Partiranno subito dopo Capodanno i saldi invernali in Sicilia. Ogni anno i negozi organizzano due periodi di promozioni e saldi, uno d’inverno e uno d’estate: quest’anno i saldi invernali inizieranno tra il 4 e il 5 gennaio in tutte le regioni d’Italia ad eccezione della Sicilia. Nella nostra regione infatti il periodo di saldi è fissato da giovedì 2 gennaio a domenica 15 marzo.

La parola “saldo” è tipica dal lessico commerciale e sta a indicare la differenza tra le entrate e le uscite, positiva o negativa: i “saldi” sono quindi la vendita dei capi che non sono stati venduti in negozio alla fine della stagione. Le prime leggi sui saldi risalgono al periodo fascista, durante il quale erano state introdotte due categorie di vendite speciali: le “vendite straordinarie” e le “vendite di liquidazione”. I commercianti potevano …









