Partanna, riconoscimento di “Accademica di Sicilia” per la dirigente scolastica Bianco

Il prossimo 23 gennaio 2020, presso il Teatro Lux di Palermo, il Dirigente Scolastico Filomena Bianco di Partanna, riceverà il titolo di “ACCADEMICA DI SICILIA”, honoris causa, con la seguente motivazione: “per i risultati ottenuti in campo professionale, culturale e sociale e per il suo impegno costante nell’altra sponda del Mediterraneo”.

L’importante riconoscimento viene conferito dalla prestigiosa Accademia di Sicilia, in collaborazione con la F.I.J.E.T. -Federazione Internazionale di Giornalisti e scrittori- e con l’ I.S.L.A.S. -Istituto Superiore di Lettere, Arti e Scienze del Mediterraneo.

Filomena Bianco, laureata in Pedagogia con il massimo dei voti, nel corso degli anni ha ottenuto molte onorificenze ed importanti incarichi tra cui, quello di Dirigente Tecnico con Funzioni Ispettive di Consulenza, Studio e Ricerca e di Provveditore agli Studi di Ragusa. Dal 2008 al 2013 è stata Dirigente Scolastico presso …









Leggi la notizia completa