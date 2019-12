Mafia, aiutavano il boss Sutera ad evitare i controlli. Tre fiancheggiatori ai domiciliari

Il gup di Palermo, Marcella Ferrara, ha scarcerato Giuseppe Tabone, 53 anni, imprenditore di Sambuca di Sicilia, arrestato il 20 novembre dell’anno scorso con l’accusa di essere un fiancheggiatore del boss Leo Sutera e condannato l’8 luglio scorso a 3 anni di reclusione per favoreggiamento aggravato.

Il giudice, al quale si sono rivolti i difensori, gli avvocati Angela Porcello e Mauro Tirnetta, come già aveva fatto nelle ore precedenti per gli altri due fiancheggiatori – la fioraia di Sambuca di Sicilia, Maria Salvato, 45 anni e l’autista di Sutera, Vito Vaccaro, 57 anni, anche loro condannati alla stessa pena – gli ha sostituito la misura cautelare del carcere con quella dei domiciliari.

Sutera fu sottoposto a fermo il 29 ottobre del 2018 dopo che una microspia intercettò una frase dalla quale sarebbe emersa la sua volontà di fuggire per il timore di un aumento di pena e, quindi, di un ritorno in …









