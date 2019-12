Le dimissioni del ministro Fioramonti: A volte bisogna fare un passo indietro per farne due in avanti

In un Paese abituato a sentir minacciare da politici, dirigenti o manager le dimissioni è cosa assai rara vedere qualcuno che gli impegni li mantienga. Le dimissioni del ministro Fioramonti, che aveva promesso che se nella Finanziaria non si fossero trovati almeno 3 miliardi per la scuola italiana si sarebbe fatto da parte, è un evento più unico che raro nella politica italiana e dispiace che anche alcuni componenti del suo partito si stiano scagliando contro di lui con accuse di una volgarità inaudita. Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi integralmente il post che l’ex ministro ha pubblicato sui propri canali social perché abbiamo apprezzato oltre alla serietà ed alla sua compostezza anche le citazioni di Piero Calamandrei e di Gianni Rodari: “Dobbiamo imparare a fare le cose difficili. Perché a volte bisogna fare un passo indietro per farne due …









Leggi la notizia completa