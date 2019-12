L’assessore Falcone a Birgi per incontrare la stampa. Boom di passeggeri a Punta Raisi per le festività

Sabato 28 dicembre, alle ore 11.30, l’assessore regionale alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, sarà in visita ufficiale all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Lo ha annunciato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra che ha commentato: «È un appuntamento importante perché testimonia la vicinanza concreta del governo Musumeci al nostro scalo e al nostro territorio». L’incontro aperto alla stampa si svolgerà nella sala Garibaldi.

Nei giorni scorsi la giunta presieduta dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dato il via alla convenzione tra il dipartimento regionale del Turismo e la società Airgest, che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, impegnando contestualmente 9,351 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, che serviranno a incentivare gli accordi …









