Katia Ricciarelli in Sicilia con tre concerti. Festeggia i 50 anni di carriera

Si chiuderà in Sicilia il lungo anno di celebrazioni per i 50 anni di carriera di Katia Ricciarelli, soprano di fama internazionale. Tre gli eventi in programma, organizzati in collaborazione con l’ente musicale italiano e l’assessorato al Turismo della Regione siciliana, il 28 dicembre al Teatro Bellini di Adrano (Ct), il 29 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Noto (Sr) ed il 30 dicembre al Teatro Pirandello di Agrigento.

Tre omaggi alla lunga e brillante carriera che ha visto la Ricciarelli debuttare nel 1969 con la Boheme a Mantova e da lì iniziare una brillante attività che l’avrebbe portata presto ad esibirsi sui più prestigiosi palchi internazionali. Nella prima serata, il 28 dicembre, il grande soprano non sarà presente in teatro ma saranno tanti i cantanti che le renderanno omaggio. Su tutti Piero Giuliacci, tenore di fama internazionale esibitosi nei più grandi teatri …









