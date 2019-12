Il Trapani costretto al pari dal Perugia, rigore decisivo di Falcinelli allo scadere

Per due volte in vantaggio nel corso del match il Trapani è stato costretto al pari da un Perugia decisamente sotto tono, andato a segno solo su calcio di rigore, quello decisivo al 85esimo realizzato da Falcinelli che ha fissato il punteggio sul due pari.

Nella gara valevole per la 18esima giornata del campionato di serie B, arriva solo un punto per il Trapani, poco utile per una classifica sempre più preoccupante con la penultima posizione occupata a soli quindici punti all’attivo. Decisamente più utile, il punto, alla formazione umbra che in quinta posizione, sale a quota ventisette e tiene il passo delle squadre di testa.

Una gara poco entusiasmante dove l’aspetto tecnico tra le due formazioni è stato decisamente mediocre. Perugia sottotono, soprattutto nella prima frazione di gioco e un Trapani modesto che a cercato di mettere più grinta …









