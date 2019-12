I fatti del 2019: tutti i nodi del porto di Marsala e dell’aeroporto di Birgi

Tra i fatti raccontati da tp24.it durante tutto il 2019, ci sono le notizie che riguardano due delle infrastrutture più importanti del territorio: il porto di Marsala e l’aeroporto di Birgi. Il primo, oltre a vivere quel paradossale dualismo tra porto pubblico e privato, rimane bloccato, senza interventi di messa in sicurezza, senza la possibilità di gare gli scavi per i fondali e con parte delle banchine non utilizzabili da anni.

Per l’aeroporto, invece, il 2019 è l’anno più difficile da sette anni a questa parte, con i numeri di passeggeri in transito sempre più bassi e con sempre meno voli. Ad un certo punto dell’anno, vista la difficile situazione economica dell’Airgest, si pensava ad una imminente chiusura, scongiurata dall’intervento e dall’impegno della Regione e dalla nomina di Salvatore Ombra alla presidenza della società di gestione dell’aeroporto.Il 2019 è anche l’anno di #sevolovoto prima e poi …









Leggi la notizia completa