Denise Pipitone, i genitori: “I colpevoli? Non abbiamo dubbi”

È ancora avvolto nel mistero il caso legato alla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bambina di 4 anni di cui si sono perse le tracce nel settembre 2004 a Mazara del Vallo, comune in provincia di Trapani. Nonostante siano passati oltre 15 anni dalla sparizione, i genitori di Denise non hanno mai perso le speranze di ritrovare viva la figlia che il 26 ottobre scorso avrebbe compiuto 19 anni. Del caso si sono occupate molte trasmissioni e diversi esperti, tra cui la nota criminologa forense Roberta Bruzzone.

Denise Pipitone, i genitori su Facebook: “Meritiamo e pretendiamo delle risposte certe e concrete dalla giustizia italiana“

“Sono trascorsi 14 anni dal sequestro della nostra bambina, nulla è cambiato, la mancanza di verità e giustizia permane nel tempo. Chi sono i colpevoli del rapimento di Denise? Su questo non abbiamo dubbi, senza dover aggiungere altro…Noi genitori, meritiamo e pretendiamo delle risposte …









Leggi la notizia completa