Dagli anni 80 ad oggi. Tutte le Ferrari che hanno sfilato a Trapani. Le foto

Dalla 328 alla 458 Italia, dalla 599 Fiorano alla 430 Scuderia M Spider, passando per le altre berlinette che hanno fatto la storia della Casa di Maranello fino alla recentissima F12 che sotto al cofano monta il monumentale V12.

A Trapani, nel corso del primo ritrovo delle Scuderie Ferrari Club Ferrari organizzato dal Club presieduto da Carmelo Martinico, hanno sfilato, nonostante il vento e la pioggia, alcuni dei modelli storici della Casa e come di consueto, quando c’è un raduno Ferrari, hanno catturato l’attenzione e l’ammirazione di grandi e piccoli.

Sono tante le epoche che rappresentano le macchine di Maranello radunate per il tour dei luoghi più suggestivi del trapanese, dalle saline ad Erice. Si va, come dicevamo, dalla vettura che ha caratterizzato gli anni ’80, la 328, con le tradizionali aperture e prese d’aria Naca alla 348 che, bellissima, è però la Ferrari che ricorda un periodo certamente non facile della …









