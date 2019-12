Controlli dei Carabinieri, un arresto a Marsala per tentato furto di cavi di rame

Un arresto per furto aggravato e quattro soggetti deferiti in stato di libertà. Questo il bilancio dell’attività condotta in questi giorni dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, che stanno impiegando numerosi militari per vigilare le aree urbane e cittadine di tutta la provincia. A tale scopo, pattuglie automontate, appiedate nelle vie dei centri storici, ed in abiti civili, stanno vigilando accuratamente, contribuendo ad aumentare la percezione del senso di sicurezza dei cittadini.

Nello specifico, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, con l’accusa di furto aggravato, il 45enne Gaspare Parrinello, già gravato da precedenti di polizia. L’uomo è stato sorpreso ad asportare otto metri di cavi in rame dalla linea ferrata, in contrada Casabianca. Nel corso dei successivi accertamenti, Parrinello è stato trovato in possesso …









