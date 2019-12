Attuato il decreto ‘Salva Sicilia’. Antonio David: “Non ci sono più scuse,ora stipendi e riforma”

Una buona notizia per i siciliani è arrivata ieri sera dal Consiglio dei Ministri ove in presenza del Governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci, è stata approvato il “Salva Sicilia”, il decreto legislativo per il rientro del disavanzo 2018 della Regione Sicilia, che prevede la distribuzione in 10 anni degli oltre due miliardi di euro.

Problema grave se il tutto era spalmato in tre anni come possibile attuazione ma,fortunatamente come afferma il debito si può pianificare in tempi più lunghi. “L’intesa col governo Conte – ha dichiarato il governatore dell’Isola – ci consente di proseguire nell’azione di risanamento, avviata già due anni fa, e di contenimento della spesa, tanto che non abbiamo contratto alcun debito sin dal momento dell’insediamento. Eviteremo così di effettuare tagli pesanti, che graverebbero sulle …









