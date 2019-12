Agricoltura high tech per il nostro fabbisogno alimentare

Con l’aumentare della popolazione e il cambiamento climatico, l’aumento dell’erosione del suolo e della salinizzazione stanno mettendo a rischio la sicurezza alimentare, specialmente nelle regioni aride. La ricerca sulle colture che possono crescere nelle condizioni più difficili e un mix di soluzioni hi e low tech stanno dando risultati promettenti . 300 esperti di circa 70 paesi si sono riuniti a Dubai al al Global Forum on Innovations for Marginal Environments (GFIME) per parlare di ricerca, innovazione, sviluppo, politica agricola e produzione alimentare nelle zone marginali del mondo. Gli Emirati Arabi Uniti stanno per assumere un ruolo guida nel far progredire l’agricoltura basata sulla tecnologia soprattutto in quelle zone dove il clima è sfavorevole all’agricoltura con bassi livelli di precipitazioni annuali e di acque sotterranee, il suolo è di scarsa qualità.

Gli scienziati dell'International Center for Biosaline Agriculture di









