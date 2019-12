A Calatafimi Segesta, il tradizionale presepe vivente. Ecco le iniziative

Anche quest’anno a Calatafimi Segesta, prenderà vita l’Antica Betlemme, tra concerti, mostre permanenti, villaggi surreali e musiche natalizie.

Il presepe vivente aprirà le porte il 26, 29 e 30 dicembre 2018 e del 5 e 6 gennaio 2019, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, nell’antico quartiere “Li Ficareddi”, (punto di ingresso via roma n.13) andrà in scena un suggestivo presepe, con la rappresentazione vivente della natività, figuranti in costume d’epoca, botteghe artigiane, ambientazioni contadine ed antichi mestieri.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale “Calatafimi é”, coinvolgerà circa duecento persone che faranno rivivere momenti di grande emozione religiosa, tra la luce fioca dei vicoli, i profumi dei prodotti tipici e le melodie tradizionali natalizie eseguite dagli zampognari.

Come di consueto alla fine del percorso dell’Antica Betlemme potete trovare i nostri stand degustativi con tanti prodotti tipici locali (Christmas Food).

…









Leggi la notizia completa