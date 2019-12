Trasporto pubblico verde, assegnati alla Sicilia 142 milioni fino al 2033

“Alla Sicilia sono stati assegnati poco più di 142 milioni di euro, spalmati dal 2020 al 2033, per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto pubblico locale e relative infrastrutture”. Lo ha affermato il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Paolo Ficara, componente della Commissione Trasporti della Camera, a conclusione della conferenza unificata Stato-Regioni, che ha dato il via libera al decreto del ministero dei Trasporti per la ripartizione dei fondi per il finanziamento del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

Sono 2,2 i miliardi sul tavolo, di questi, 754 milioni sono destinati alle regioni del Mezzogiorno, rispettando la clausola del 34% di investimenti al Sud. A questa prima ripartizione destinata alle Regioni, si aggiungerà un altro miliardo e mezzo rivolto direttamente a comuni e città metropolitane.

“Ogni anno, la Regione – spiega Ficara – potrà contare su 9,6 milioni vincolati all’intervento che vuole migliorare lo …









