Trapani Calcio, Castori: “Domani partita dal valore incommensurabile, servirà grande spirito”

Alla vigilia del match casalingo contro il Perugia, il tecnico granata Fabrizio Castori ha dichiarato: “La partita di domani ha un valore incommensurabile, la prima in casa per me. Affronteremo una squadra veloce, che gioca bene e che è costruita per lottare per la A: servirà un grande spirito, abbiamo bisogno di punti per la salvezza quindi dovremmo tirare fuori tutte le nostre risorse, soprattutto morali. Dovremmo sopperire con il cuore al gap che abbiamo con il Perugia, mettendo anche in campo massima attenzione, ma voglio rivolgere un appello anche alla tifoseria, che dovrà aiutarci a mantenere la categoria: ricordo che la B è un bene di tutta la città. Ora deve iniziare per noi un nuovo campionato, ma io da solo non posso farcela, ho bisogno anche dell’aiuto del pubblico”.

