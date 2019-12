Società Canottieri Marsala: il velista Michele Adorni terzo all’Euromed Malta Championship

La stagione agonistica 2019 si conclude nel migliore dei modi per il settore vela della Società Canottieri Marsala, presieduta da Tommaso Angileri.

Dopo quattro giorni di navigazione intensiva, proprio ieri si è conclusa l’Euromed Malta Championship, che ha decretato l’atleta Michele Adorni terzo assoluto sul podio della classe Optimist. Si tratta di una regata internazionale, che quest’anno celebra 20 anni dalla sua nascita, che ha attirato alcuni dei migliori velisti d’Europa rendendo la competizione di altissimo livello per tutte le categorie in gara.

Le flotte Optimist hanno navigato per un totale di sette gare di qualificazione e Michele Adorni, prova dopo prova, si è sempre classificato nelle prime posizioni e, seppur con grande fatica a causa del vento forte che in alcuni casi ha superato i 30 nodi, è riuscito a prevalere sugli avversari in maniera netta.

Intanto, nei giorni scorsi, presso il Comune di Marsala, …









