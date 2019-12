Sicilia, cavalli nutriti con anabolizzanti, rinchiusi al buio e senza aria

Nell’ambito dei controlli effettuati dal personale della polizia sono emerse situazioni di assoluto degrado nella zona del quartiere Villagio Zia Lisa, a Catania. Nello specifico sono stati controllati diversi edifici, dal personale della squadra a cavallo e cinofili, per prevenire e reprimere i reati di macellazione clandestina e maltrattamento di animali.

Così gli agenti hanno trovato, in uno stabile, due cavalli senza microchip, e diverse scatole di farmaci di provenienza estera, non registrati al Ministero della Salute, tra i quali anche ormoni anabolizzanti. Sul posto così è poi intervenuto il personale della Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi fotografici, nonché il personale veterinario dell’ASP. I due cavalli sono stati sequestrati, mentre il proprietario è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali.

Nel secondo edificio controllato dalla polizia sono stati trovati altri due equini entrambi privi di microchip, tenuti in ambienti privi di …









Leggi la notizia completa