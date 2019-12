Si cerca ancora Angelo Gentile. E’ scomparso a Marsala a Gennaio

Si cerca ancora Angelo Gentile. E’ scomparso a Marsala lo scorso Gennaio.

Il fratello ha raccontato che Angelo prima di sparire fece una telefonata proprio a lui nella quale apparve particolarmente disorientato. Non riuscì a dire dove si trovasse ma dopo quell’episodio di lui si persero misteriosamente le tracce ed il suo cellulare smise per sempre di funzionare. “Si sentiva il fiatone che correva, si sentivano i passi sull’asfalto”, ricorda il cugino.

Angelo è scomparso da Marsala dopo un ricovero in clinica e proprio quella sera di gennaio i suoi familiari lo sentirono per l’ultima volta, in quella concitata telefonata in cui sembrava che scappasse da qualcosa o da qualcuno. La madre Maria è chiaramente disperata: “Cercatelo, trovatelo. Mi manca tantissimo. Era attaccato troppo a me. E io a lui”.

Qualche anno fa Angelo si separò dalla …









