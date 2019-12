Salemi, al via la rassegna “Merenda letteraria” dedicata ai più piccoli

Un affascinante viaggio tra le pagine di grandi e magici testi per bambini. Parte l’iniziativa della “Merenda letteraria”, un ciclo di incontri organizzato dall’associazione “Liber…i” e dedicato ai piccoli assaggiatori di libri.

Letture ad alta voce tra racconti di diverso genere e una gustosa merenda con genuine torte al cioccolato saranno le caratteristiche di questo importante progetto, nato per infondere nei bambini il piacere della lettura e dell’ascolto e per condurli ad una progressiva evoluzione psicologica ed intellettuale stimolando curiosità e interessi.

Gli incontri sono previsti per giovedì 26 dicembre alla Biblioteca comunale di Salemi alle ore 16, sabato 28 dicembre al Castello alle ore 10 con la presenza della scrittrice Tea Ranno e domenica 5 gennaio nuovamente in biblioteca alle ore 16.

Tre momenti gratuiti in cui educare i bambini ad una lettura attiva, consapevole e appassionata, per accompagnarli alla …









