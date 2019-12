Punto Cialde: il tuo shop di cialde, capsule, distributori e macchine da caffè!

Punto Cialde nasce dal sogno di dare una visione innovativa al mondo del caffè! Da questo sogno, nel 2000 apre una delle prime boutique specializzata nel caffè in italia!

Punto Cialde, ha un assortimento di prodotti di prima linea, dei migliori marchi in commercio, prezzi sempre competitivi e un servizio senza paragoni che ti assicura riparazioni immediate e disponibilità di macchine di cortesia!

Troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze; che sia un classico espresso, un caffè aromatizzato per deliziare il palato, un thè o una tisana, che potrai scegliere tra le vastissime tipologie e ovviamente in tutti i formati: cialde, capsule compatibili e solubili!

Punto Cialde fornisce, anche, in comodato dʼuso gratuito o in vendita: distributori automatici e macchine a cialde e capsule professionali.

Vieni a trovarci a Trapani, in Corso Piersanti Mattarella n. 8 o contattaci allo 0923 26 911.

E se vuoi scegliere la …









