Orgoglio Castelvetranese ha perso la battaglia sull’ospedale. La comunità si desterà finalmente?

Intendiamo, col presente appello, chiedere scusa ai nostri concittadini belicini.

Chiediamo scusa per non essere riusciti nell’intento di salvare l’ospedale castelvetranese “Valle del Belice” dalla pervicace arroganza della politica regionale.

Nonostante questo Comitato Civico, significativamente denominato “Orgoglio Castelvetranese”, abbia intrapreso una battaglia dura e difficile, sin dal mese di luglio 2018, con la raccolta di firme innanzi al Nosocomio che oggi sarà retrocesso a carcassa, le ben 9.000 sottoscrizioni di cittadini belicini raccolte a Castelvetrano, Santa ninfa, Partanna e Salemi, depositate all’Assessorato regionale alla sanità con la formale richiesta di modifica dell’intestazione dell’ospedale da “Vittorio Emanuele” a “Valle del Belice”, sono state scientemente ignorate dal potere politico.

A poco ormai serve ricordare la scomoda presenza del nostro dinamico vicepresidente, avv. Franco Messina – che ringraziamo per l’indefesso e costante impegno …









