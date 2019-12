Natale in Sicilia

E’ Natale, vediamo cosa accade in Sicilia tra notizie, curiosità e informazioni utili. Cominciando dal meteo.

Sorride la maggior parte dell’isola interessate da previsioni meteo per la giornata di oggi, mercoledì 25 dicembre, Natale, piuttosto positive. Ma da qualche parte potrebbe piovere, ecco dove

Stando al bollettino meteo da poco diramato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, domani non è prevista alcuna allerta meteo, solo precipitazioni (anche a carattere di rovescio e temporale) sul Trapanese, sul Palermitano e sul Messinese.

Le precipitazioni comunque potrebbero verificarsi con quantitativi cumulati generalmente deboli. Sulle temperature non si segnalano variazioni di rilievo, mentre i venti soffieranno localmente forti nord-occidentali.

