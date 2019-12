Mazara, DB: “sull’Ospedale Ajello no a sciacallagio mediatico e politica dei selfie”

Abbiamo ricevuto una nota del direttivo mazarese di Diventerà Bellissima firmata da Antonino Arena, Vincenzo Asaro, Gianluca Messina, Salvatore Tumbiolo e Michele di Stefano. Riportiamo il testo:

“Il Direttivo del Movimento Diventerà Bellissima di Mazara del Vallo esprime vivo compiacimento per l’approvazione definitiva dell’atto aziendale dell’Asp di Trapani che conferma l’ospedale di Mazara del Vallo ‘Dea di Primo Livello’ e configura in struttura complessa la chirurgia ad indirizzo oncologico del nosocomio mazarese e rafforza anche altri reparti come la pediatria e la radiodiagnostica.

Riteniamo doveroso ringraziare il direttore generale dell’Asp Avv. Fabio Damiani,

il nostro Assessore Regionale alla Sanità Avv. Ruggero Razza e la nostra Coordinatrice Provinciale Avv. Giulia Ferro per lo splendido risultato ottenuto per il nosocomio mazarese che diventerà sempre più fiore all’occhiello della Sanità nella nostra …









