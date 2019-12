Marsala, Sturiano: “Ormai il consiglio comunale è ingestibile. Mai stata maggioranza”

Enzo Sturiano, presidente del Consiglio comunale di Marsala, qualche giorno fa c’è stato una sorta di incidente diplomatico all’Enoteca Comunale durante gli auguri di Natale con l’associazione Strada del Vino. L’assessore Rino Passalacqua si è offeso per alcune critiche arrivate all’amministrazione in quella sede. L’ex sindaco Lombardo ha detto che si trattava di un augurio a fare meglio e che non c’è niente di male nella critica. Lei era presente e ha anche parlato, dicono, mettendo ancora di più pepe.



No, io ho soltanto risposto a quello che aveva appena detto l’assessore Passalacqua. Aveva detto che l’amministrazione ha fatto tanto per l’agricoltura e che ha istituito un tavolo con l’Unione Europea. A me è sembrato giusto replicare perchè i risultati sono sotto gli occhi di tutti e non sono eccellenti. Ho augurato alla città che possa avere una amministrazione agile e una opposizione costruttiva.

