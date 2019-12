Marsala: arrestata dalla Polizia di Stato una rapinatrice

Nella giornata del 23 dicembre 2019, personale del Commissariato di P.S. di Marsala ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani, nei confronti di CAPPITELLI Anna, classe 1972, condannata per i delitti di sequestro di persona, rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso, reati commessi in data 15 settembre 2017 nei confronti di un anziano cittadino tunisino.

All’epoca, la stessa, unitamente ad altri due soggetti, rendendosi protagonista di un’azione violenta e con uso di armi, si impossessava della somma di € 1.500,00 che l’anziano custodiva all’interno del portafoglio. Per intimorire la vittima, il gruppo utilizzò, nei confronti del vegliardo, un bastone ed un coltello, procurando all’uomo diverse ferite da taglio in numerose parti del corpo ed una frattura alla mano. Nella circostanza, l’anziano venne trattenuto, contro la sua volontà, in una zona appartata …









