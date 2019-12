Le “Sardine” arrivano a Trapani e si preparano a scendere in piazza

Il movimento delle sardine arriva a Trapani, nasce un gruppo su facebook “6000 sardine-Trapani non si lega”.

Riprende il tema del movimento che vede in Mattia Santori il suo creatore e leader, piazza per piazza stanno girando l’Italia. L’ultima manifestazione a Roma a Piazza San Giovanni, il 14 dicembre.

Chi sono lo hanno capito in tanti: un movimento di ragazzi che è contro la Lega di Matteo Salvini e contro ogni forma di razzismo e sovranismo, che ha elencato alcuni punti con un “Pretendiamo” che non è tipico, di certo, di chi dovrebbe propagare gentilezza e buone maniere.

Quelle piazze, che oggi riempiono le sardine, prima erano del Pd, poi lo sono state del Movimento Cinque Stelle, perché le sardine, contro i populismi, per certi versi populisti lo sono. Parlano per contenitori senza dare la soluzione o indicare la strada e soprattutto …









