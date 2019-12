La Sigel gioca a S. Stefano e va a Torino. Segui la gara in diretta streaming

Prosegue “a tappe forzate” il campionato della Sigel, stagione di serie A 2019/2020. Non ci sarà sosta nemmeno per le festività di fine anno. In seconda serie nazionale si giocherà a Santo Stefano, ma anche domenica 29 dicembre (altro scontro salvezza in casa quando in città arriverà P2P Smilers Baronissi, ndr). E così, in questo vero e proprio tour de force, ecco che nel secondo dei tre impegni ravvicinati, la carovana di coach Collavini nel giorno di Natale partirà alla volta di Torino. Giovedì 26 è infatti in programma nel girone “B” la 14^ giornata nonché il 5° turno di ritorno.

Marsala arriva galvanizzato all’appuntamento con il Barricalla Cus Torino dal ritorno al successo nello scorso turno di campionato. E’ impressa ancora in tutti noi la portata di rimonta che le azzurre hanno portato a termine …









