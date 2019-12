Il presepe donato dal Papa a Lampedusa: la Sacra Famiglia salva un uomo in mare …

Ecco l’immagine fotografica del dono che il Santo Padre Francesco ha fatto alla comunità di Lampedusa successivamente alla sua visita del 2013. Un migrante a rischio di naufragio trova come sua salvatrice la Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Questi si volgono verso il fratello migrante e lo aiutano a salire sulla loro barca da pesca.

Quando Papa Francesco, allora in visita al Magazzino interno al Vaticano, vide questo presepe donato dalla Cooperativa “Il Faro” di Tropea, esclamò: “Questo per la Parrocchia di Lampedusa”.

Il dono è esposto permanentemente alla venerazione nella Chiesa di Lampedusa. Raffigurare la santa Famiglia viaggiante in barca che salva gente migrante non è variazione fuori luogo al tema del Presepe.

Quanto aveva intuito il senso della fede degli artisti nel 2013 nel dono che da papa Francesco è giunto ai Lampedusani, trova conferma successiva al …









