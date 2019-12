I fatti del 2019: le intossicazioni alimentari e i tanti controlli dei Nas

Come da tradizione a fine anno pubblichiamo i fatti che lo hanno caratterizzato. Un anno raccontato con le notizie della cronaca, della politica, le inchieste, gli eventi e le storie che avete letto sulle pagine di TP24.it.

Iniziamo con i fatti di cronaca. Hanno destato scalpore e anche apprensione le news riguardo alle intossicazioni alimentari causate dal pesce sia a Marsala che a San Vito Lo Capo. Da questi fatti, ma per la verità anche nei mesi precedenti, sono stati diversi i controlli da parte dei NAS il Nucleo Antisofisticazioni dei Carabinieri presso ristoranti, bar, panifici, pescherie, pasticcerie e oleifici della provincia di Trapani.

A maggio sono dieci i palermitani finiti al pronto soccorso dell’ospedale Civico per intossicazione da tonno rosso. Alcuni sono rimasti ricoverati per giorni. Poi tutti dimessi. I pazienti sono arrivati in ospedale con i sintomi classici di un avvelenamento da istamina. Dopo …









Leggi la notizia completa