Domani contro il Perugia la prima dell’era Castori al “Provinciale”, le ultime

Nella diciottesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori ospiterà al “Provinciale” il Perugia di Massimo Oddo. L’era Castori in casa Trapani è cominciata con un pareggio, maturato domenica scorsa in trasferta contro il Pescara, e domani, alla prima in casa per il tecnico marchigiano, i granata andranno a caccia di una vittoria importante contro una squadra tutt’altro che semplice da affrontare, per provare a rimanere attaccati alla corsa salvezza. Il Perugia d’altro canto, quarto in classifica e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Entella, non vorrà certamente fermare la propria corsa e cercherà di fare risultato anche domani per continuare a cavalcare il sogno chiamato Serie A.

Probabili formazioni

Il tecnico granata Fabrizio Castori dovrebbe optare per gli stessi undici che hanno affrontato il Pescara nello scorso turno, schierati secondo un 3-5-2 che









