In “terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis”. Così Papa Francesco durante l’omelia per la Santa Messa di Natale a San Pietro. “Stanotte l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesu’ – ha proseguito il Pontefice -. Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo”.

“È l’amore divino, l’amore che trasforma la vita, rinnova la storia, libera dal male, infonde pace e gioia”, ha proseguito. “Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non eravamo all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; mentre andavamo per i fatti nostri, Egli è venuto tra noi – ha aggiunto il Papa -. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore”.



Per Francesco, "Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama …









