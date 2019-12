Auto in fiamme alla vigilia di Natale, illesa la donna alla guida

Un Natale di fuoco per una signora castelvetranese che ieri sera ha vissuto momenti di grande paura a causa di un incendio che ha completamente distrutto la sua autovettura. Erano passate da poco le 18.00 quando la donna , che si trovava a bordo della sua Fiat Croma e stava percorrendo la via Mannone ha notato che dal vano motore stavano uscendo delle lingue di fuoco. La donna ha avuto la prontezza di parcheggiare in prossimità di Piazza Matteotti e di abbandonare la vettura, prima che la stessa venisse avviluppata dalle fiamme. Un commerciante ha provato a spegnere le fiamme con un estintore ma l’incendio era particolarmente sviluppato tanto che, anche il successivo intervento dei vigili del fuoco non ha potuto impedire la completa distruzione del mezzo. Per fortuna non si sono registrati feriti o danni alle altre auto in sosta.

Foto E.Indelicato









Leggi la notizia completa