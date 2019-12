Trapani, Safina: “Abbiamo lavorato sulla programmazione. 2020 pieno di cose da fare”

Dario Safina, assessore al Comune di Trapani, le decorazioni natalizie sono arrivate in ritardo. Come mai?



Si, lo ammettiamo ma bisogna anche dire che al di là delle luci questo Natale abbiamo programmato tantissime attività grazie ad aziende, associazioni e all’Ente Luglio Musicale. Il Natale non sono solo le luci. Ci sono stati dei ritardi di carattere burocratico e ci scusiamo con i cittadini.



Si può fare un bilancio per questo 2019?



Credo che sia stato un anno di programmazione, abbiamo programmato bene per il 2020 e faremo tante cose. Abbiamo ottenuto l’aggiudicazione di Europeade, abbiamo ottenuto tanti fondi che abbiamo messo in bilancio, molti monumenti torneranno ad essere fruibili, stiamo lavorando alla viabilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili, l’anno prossimo realizzeremo la prima strada con i percorsi per ipovedenti. Abbiamo programmato la …









Leggi la notizia completa