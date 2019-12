Trapani, domenica 29 dicembre al Teatro Don Bosco lo spettacolo “Un magico Natale”

Domenica 29 Dicembre, con ben due spettacoli (il primo alle 17:30 ed il secondo alle 21:00) la MAGIA torna a Trapani al Teatro Don Bosco con la “Sicily Magic Gang”, composta da cinque diverse personalità, ma accomunate tutte dalla grande passione che li unisce e li ha fatti incontrare. Ospite d’onore sarà Vito Bellavita, un mago esilarante che inizia la sua carriera facendo tanti lavori per sostenere le sue passioni. Oggi è un famoso YouTuber che vanta un canale con oltre 320.000 iscritti.

Nei suoi video cerca sempre di trasmettere emozioni, sorrisi ed esperienze, soprattutto ai più piccoli. E’ amato anche dai genitori per i valori e gli insegnamenti che prova a trasmettere in ogni singolo video, in cui non manca anche un pizzico di magia!

Gli altri componenti della Gang sono:

– Tony D’Amico, artista conosciuto a livello internazionale nella comunità magica per le sue “creazioni” e 3 volte vincitore …









